Genoa, il primo giorno di Shevchenko e i possibili rinforzi

Primo giorno per Shevchenko come nuovo allenatore del Genoa ieri per l’ex campione del Milan.

Un Genoa all’altezza della sua storia è la promessa di Andriy Shevchenko e i primi segnali potrebbero arrivare dal mercato, dopo l’arrivo dell’ex ct ucraino in panchina: per gennaio i rossoblu hanno intenzione di recitare un ruolo di primo piano e portare a Marassi giocatori in grado di alzare il livello della squadra ligure.

Oleksandr Zinchenko, che da ct Shevchenko ha potuto apprezzare alla guida dell’Ucraina, e che arriverebbe dal Manchester City dove ha giocato indifferentemente come difensore centrale o di fascia: 24 anni ma già esperienza da vendere, sarebbe un colpo di prestigio per il Genoa. Ancora di più riguardo all’altro nome fatto dal quotidiano ligure, lo statunitense Christian Pulisic, campione d’Europa con il Chelsea da protagonista