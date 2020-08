Genoa, il mister dello Spezia Italiano vicino ai rossoblù

Nonostante la salvezza sudata e meritata Davide Nicola con ogni probabilità non sarà più l’allenatore del Genoa.

Numerosi i nomi accostati alla panchina del Grifone ma uno di questi ha fatto uno scatto importante rispetto alla concorrenza.

È quello di Vincenzo Italiano il nome che al momento appare più accreditato per la panchina del Genoa. L’allenatore dello Spezia sta preparando i playoff da giocare con la sua squadra e in caso di promozione in Serie A non sarebbe da escludere neppure la permanenza. Contatti in corso, trattativa che può decollare nei prossimi giorni. Italiano avanza rispetto ad altri candidati ma tutto sarà più chiaro dopo la partita che lo Spezia giocherà sabato contro il Chievo.