Genoa, il Black Friday rossoblù non finisce mai

Il nuovo Genoa continua con la sua grande linea di rinnovamento, e lo fa anche in questo Black Friday, che viene… prolungato.

Questo l’appello della società rossoblù: “Vestiamo lo stadio Ferraris di rossoblù: biglietti a 5 euro per gli Under 18 in Gradinata Sud per Genoa-Milan, ma anche super sconti al Genoa Store su tutti i prodotti in vendita, con promozioni dal 25 al 40%”.

Insomma, una settimana di offerte straordinarie, un lungo Black Friday che arriverà sino alla partitissima con il Milan nel prossimo turno infrasettimanale. Da giovedì 25 a sabato 27 novembre, al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario 10-19), scatta una campagna di sconti rivolta ai supporter del Grifone, nell’ordine del 25% su tutti gli articoli della linea Kappa 2021/22, maglie da gara comprese e su tutto il merchandise. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in vigore. Il 40% di sconto è invece offerto per gli eleganti modelli “Rain Jacket” in dotazione anche alla prima squadra. Prezzi scontati in uguale misura pure da lunedì 29 pomeriggio (ore 15), fino a mercoledì 1 dicembre incluso (chiusura prolungata alle 20), sempre nel negozio ufficiale del club, sugli articoli in promozione Black Friday previa presentazione dei biglietti di ingresso allo stadio per Genoa-Milan.

Per iniziativa della proprietà inoltre, sia nella prima che nella seconda fase della prevendita di Genoa-Milan, tutti gli Under 18 potranno acquistare il tagliando di ingresso allo stadio (Gradinata Sud) al costo base di 5 euro.

Insomma, una tentazione… a cui cedere molto volentieri!

FRANCO RICCIARDI