Genoa, ieri la prima partitella a Pegli

Quanto tempo. E allora bentornata alla ‘regina’ delle esercitazioni. Nel corso della seduta ieri del pomeriggio, al ‘Gianluca Signorini’, è andata in scena la prima partitella stagionale a campo grande. Undici contro undici, qua la mano. Pettorine verdi contro arancio. I primi gol. Un’occasione servita sul piatto d’argento per provare gli schemi e approfondire le conoscenze reciproche. Qualche cambio a rotazione, sotto lo sguardo vigile di mister Maran e del vice Maraner. Braccia incrociate e occhi esperti che analizzano i dettagli. Dalle diagonali al controllo palla. Tra le pieghe di ogni variabile, parecchi aspetti da considerare, così come dettagli da limare, in mezzo alla voglia di mettersi in evidenza. Troppo forte il richiamo del gioco vero, dopo una decina di allenamenti impegnativi.