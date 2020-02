Genoa, Iago Falque: Daremo il massimo ogni giorno

Torna a svolazzare sul prato del Ferraris, con il suo campionario di ricognizioni tecniche, Iago Falque. L’esordio è vicino, il tempo dirà. Due settimane fa era pronto, quindi lo stop per uno stato febbrile. Il Genoa e la Nord. Il passato e il presente. Il futuro. “Quando ha chiamato il presidente ho detto sì, era arrivato il momento di tornare per dare una mano. Provo un sentimento forte per questi colori, qui è iniziata la mia vera carriera. Sto bene: mi manca il ritmo partita, ma arriverà. Tutti insieme diamo il massimo, ogni giorno, per uscire da questa situazione. Ognuno è importante, tirando il gruppo o con una giocata. La Lazio è una squadra forte, però nel nostro stadio non è facile per nessuno. Il Genoa è stato l’inizio di una bella storia, ho ricordi fantastici del campionato del sesto posto. Ho ritrovato amici e giocatori con cui avevo condiviso il valore di indossare la maglia del Grifone”.