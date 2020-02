Trapani-Spezia, Italiano: Godiamoci il presente

In vista dell’ostica sfida esterna in casa del Trapani di mister Castori, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano analizza così il momento dei suoi.

“Sarà una partita difficile, come d’altronde lo sono tutte in questo campionato e nonostante la classifica, il Trapani in casa ha sempre fatto delle buone prove, pertanto non dovremo farci sorprendere dal loro furore agonistico, rimanere concentrati e partire forte fin dalle prime battute.

Nelle ultime due uscite abbiamo dimostrato la nostra maturità, non sciogliendoci alle prime difficoltà, ma ribaltando le sorti degli incontri nel corso della ripresa; ho a disposizione un gruppo determinato a riproporre sempre quanto fatto durante la settimana, affamato ed ambizioso, pertanto avanti così: il futuro è tutto da scrivere, per ora godiamoci il presente.

La mia mente torna sempre ai momenti di difficoltà vissuti nei primi mesi e sono orgoglioso come un gruppo così giovane sia riuscito a risollevarsi in questa maniera; le partite sono tante, il cammino lungo, non dobbiamo accontentarci, ma al contrario dobbiamo migliorare ancora.

Le parole del Presidente Onorario Volpi? Mi riempiono di orgoglio e tutti noi vogliamo aumentare la sua soddisfazione continuando a proporre il nostro calcio.

Se il Trapani metterà in campo grande agonismo, noi dovremo almeno pareggiarlo, aggiungendo poi le qualità che abbiamo dimostrato di possedere e che ci hanno consentito di portare a casa cinque vittorie consecutive e dodici risultati utili consecutivi.

La formazione? Ho veramente tanta scelta e tutti stanno bene, pertanto sono in grande difficoltà nel tenere qualcuno fuori dal rettangolo verde e cerco sempre di fare le scelte in base alle situazioni che si creano o che presumo andremo ad incontrare.

Onestamente non so se la sconfitta di Cremona spingerà mister Castori ad apportare delle modifiche, noi comunque abbiamo preparato la partita come al solito, lavorando su più soluzioni, consci che dovremo essere pronti a qualsiasi evenienza.

Nzola? Si è aperto un nuovo capitolo della sua carriera, ora sta facendo molto bene e deve pensare solamente ad impegnarsi e a dare il massimo.

Trapani per me? Chiaramente io e il Trapani non saremo mai nemici, visto che alla formazione siciliana lego tanti ricordi sia da calciatore che da allenatore, pertanto inizialmente un po’ di emozione ci sarà, ma sabato saremo ovviamente avversari”.