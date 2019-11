Genoa, i numeri della sfida del San Paolo contro il Napoli

Una storia di incontri, risultati, viaggi ed… esempi. Come quando nel ‘70 il Genoa si rese disponibile, unica squadra tra le numerose interpellate, a giocare in pre-campionato con il Napoli.

Erano i tempi in cui, nella città di Totò, si era diffusa l’epidemia del colera. Passando per la miracolosa salvezza, San Gennaro salvaci tu, allorché Faccenda fece esplodere mezza Genova o qualcosa di più. Quella attaccata alle radioline e appesa alle voci di “Tutto il Calcio minuto per minuto”. La prossima sarà la sfida 95 in Serie A tra i due team (36 successi N, 33 X, 25 vittorie G). La 48ma nell’impianto di Fuorigrotta dove i padroni di casa marcano 24 affermazioni, con 16 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima nel febbraio del 2009 (0-1, Jankovic).