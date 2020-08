Genoa, i giovani Grifoni convocati in Nazionale

Doppietta azzurra per il Grifone. Dopo Andrea Pinamonti convocato dall’allenatore Paolo Nicolato per il raduno dell’Under 21, ecco la chiamata di Nicolò Rovella emessa dal tecnico dell’Under 20 Alberto Bollini. L’attaccante è atteso domenica a Lignano Sabbiadoro, dove la rappresentativa scenderà in campo il 3 settembre contro la Slovenia in un incontro amichevole, in vista del match dell’8 in casa della Svezia valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria, che si terrà nel marzo del 2021. Il centrocampista rossoblù si unirà ai compagni sempre domenica, per il raduno a Tirrenia. Un ritiro che durerà sino a sabato 5 settembre. La possibilità per il Grifoncino, classe ’01, fresco di titolarità in Serie A TIM, di prendere confidenza con la nuova leva, dopo oltre venti partite giocate con la maglia azzurra delle varie Under.