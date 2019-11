Genoa, Grifoni pronti per la sfida con l’Udinese

Spirito di gruppo, unità d’intenti. Il Genoa ha concluso la breve preparazione per la partita con l’Udinese, attesa nel pomeriggio in vista del match al Ferraris. Nonostante il poco tempo per mettere a fuoco i particolari, per via del turno infrasettimanale, lo staff tecnico ha ravvivato il fuoco per continuare sulla strada intrapresa. L’ultimo allenamento svoltosi davanti ai dirigenti tra addestramenti, schemi e prove, ha dato conferme sull’avvenuto recupero di Lerager e Pajac. Goldaniga è stato festeggiato per il compleanno. Tra i convocati il talentuoso Cloenise, aggregato per la seduta e seguito dal tecnico della Primavera, Chiappino, interfacciatosi con Thiago Motta per una serie di approfondimenti.

Convocati per Genoa-Udinese

2 Zapata, 3 Barreca, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Gumus, 11 Kouamè, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 28 Agudelo, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 91 Saponara, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.