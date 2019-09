Genoa, Goldaniga: La competizione fa bene

Corte finita: game over. Dopo gli abboccamenti precedenti, senza lieto fine, stavolta il Genoa ha tirato su la nassa. La pesca si è chiusa con l’arrivo di Edoardo Goldaniga.

“Ho un debole per le città di mare e la nautica” racconta il difensore. “Ho sperato fosse la volta buona ed… eccomi qui. Ho avuto avuto referenze positive. La concorrenza? Nel mio reparto ce n’è tanta. Giocarsi il posto è però un bene per alzare il livello. Si apre un anno importante. Credo di essere duttile a più sistemi e posizioni nel reparto arretrato. Da avversario scendere in campo al Ferraris non lascia insensibili. Ora che sono da questa parte le emozioni aumenteranno”.