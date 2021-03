Genoa, giornata piena di impegni al Centro Signorini

Nel pieno dei lavori nella settimana della pausa. Da mattina a sera il team ha trascorso tutta la giornata al ‘Centro Signorini’ per smistare, su un doppio binario, la preparazione curata dallo staff. Tutti in palestra durante la seduta mattutina consumatasi tra percorsi di prevenzione, elasticità e potenziamento. Nello scenario di attrezzi e macchinari, il gruppo ha seguito alla lettera le indicazioni dei preparatori tabelle alla mano. Nella tornata pomeridiana poi è salito in cattedra mister Ballardini, insieme agli assistenti incaricati di sviluppare gli aspetti tecnici. Dopo l’attivazione il via alle esercitazioni per allenare il possesso palla, quindi un mini-torneo con tre squadre (cinque giocatori di movimento) impegnate in contemporanea in un fazzoletto di spazio. Il bilancio di fine giornata è contraddistinto dal segno più. Venerdì si torna a Pegli per un’altra sessione.