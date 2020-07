Genoa, giornata di riposo oggi per la truppa di Nicola

Domenica di riposo per il team dopo la prova con l’Inter. Didi Nicola e lo staff hanno accordato una giornata di recupero dopo un periodo denso di allenamenti e partite in serie.

Si riparte lunedì al “Signorini” per la prima sessione in ottica Sassuolo. Per l’incontro di mercoledì a Reggio Emilia torna a disposizione Lerager che ha scontato il turno di squalifica. Non sono previste, in seguito alla gara con i nerazzurri, defezioni per provvedimenti del giudice sportivo. Si profila la possibilità di rientro per qualche elemento frenato da problemi fisici in precedenza, al vaglio delle verifiche che verranno completate prima della partenza per l’Emilia.