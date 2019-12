Genoa, giornata di controlli al Baluardo

Sfilano facce conosciute al Porto Antico. A due passi da Porta Siberia, spazzata da un vento che ha trovato una strada spianata dal nord, portando aria gelida, la mattinata è iniziata presto per un folto gruppo di giocatori attesi da esami di routine. Controlli programmati per aggiornare l’idoneità e la banca dati. Ma anche le visite per i primi elementi in predicato di vestire, o tornare a vestire, la maglia del club più antico in Italia, dopo le valutazioni di carattere generale e gli esiti degli accertamenti disposti al SynLab – Il Baluardo. Il polo di consulenze sui cui si appoggiano il club e lo staff medico rossoblù. Il preambolo di una giornata che si annuncia lunga al ‘Signorini’ con la doppia seduta in calendario.