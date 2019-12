Genoa, iniziato a Pegli il nuovo corso Nicola

Una mano tira l’altra tra strette poderose che dicono parecchio, se non proprio tutto. A partire dalla determinazione, una sorta di promessa per il futuro, che il nuovo tecnico Davide Nicola metterà a disposizione per la missione assegnata. Al di là delle competenze maturate sul campo, la grinta del resto è sempre stata un tratto distintivo insito al carattere dell’allenatore, sin dai tempi della formazione nel settore giovanile rossoblù. In questi primi due giorni di insediamento, nell’ufficio personale a Villa Rostan, si è registrata un’autentica processione tra presentazioni, saluti e riunioni di lavoro per fare il punto con i collaboratori e definire le direttive. A inizio pomeriggio il primo, vero incontro a tu per tu con i giocatori andato avanti per quasi 25 minuti, dopo il prologo al mattino nel vertice con il presidente.