Da crisalide a farfalla. Un volo in prestito per tre stagioni (Spal, Pro Vercelli, Frosinone) per consolidare le ali e poi fare rotta verso casa, atterrando nel nido da cui tutto era partito. Con un bagaglio, particolare non trascurabile, di sicurezze in più. Genoa, Ghiglione: Bello tornare a casa

“Voglio giocarmi questa chance e dimostrare di poterci stare in questa squadra competitiva. Mi sento migliorato, pronto a raccogliere la sfida. Ho trovato ragazzi che conoscevo. Con Favilli ho condiviso le nazionali giovanili, con Pinamonti l’ultima annata. Dagli elementi più navigati posso solo imparare. Il ruolo? Esterno. Un quinto di destra che si fa tutta la fascia. Ora siamo in costruzione, è appena iniziata. Il mister vuole adottare diversi moduli. Sincerità per sincerità? Essendo rimasto sotto contratto, mi aspettavo un giorno di rientrare. Ho un forte senso di appartenenza a questi colori”.