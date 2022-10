Genoa, Frendup: Voglio riportare i rossoblu in A

Il mediano del Genoa Frendup fa il punto e suona la carica per questa stagione che sarà di rivincita.

“Sinceramente non ho mai avuto dubbi. Per me la Serie B non è mai stata un problema, penso solo a riportare il Genoa in Serie A e abbiamo tutte le qualità per riuscirci”.Sul suo passaggio in rossoblù lo scorso gennaio: “Era quello che volevo. Ho subito legato con i compagni, con la società e mi trovo molto bene a Genova. Scelta migliore non potevo fare”.Su Strootman: “Da Kevin c’è tanto da imparare, come del resto da altri miei compagni di reparto come Badelj, Ilsanker, Sturaro. Il soprannome lavatrice è ben meritato. Ma è molto utile anche l’asciugatrice.”.