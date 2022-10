Sabato prossimo il Genova Nuoto celebra le sue eccellenze

Sabato 8 ottobre, a partire dalle 17 e 45 presso il complesso natatorio di Piscina Sciorba-MySport, il Genova Nuoto celebra l’ennesima stagione da incorniciare. Un 2021-2022 ricco di soddisfazioni con in copertina le punte di diamante Alberto Razzetti, campione mondiale in vasca corta ad Abu Dhabi e oro, argento e bronzo agli Europei di Roma rispettivamente nei 400 misti, 200 misti e 200 farfalla, e Claudia Tarzia, finalista ai Giochi del Mediterraneo.

Una stagione molto importante anche per i brillanti risultati dei giovani. Ludovica Terlizzi vanta il bronzo agli Europei Junior di nuoto di fondo a Setubal a Setubal e la partecipazione ai Mondiali alle Seychelles oltre a un oro e due bronzi ai Criteria di Riccione, due bronzi ai Tricolori di categoria di Roma. Il settore femminile della squadra della presidente Mara Sacchi vanta anche gli exploit di Andja Myrtaj, bronzo ai Criteria, Giulia Viacava con il doppio bronzo agli Italiani di Categoria e Cecilia Ghigliotti, oro ai Criteria di Riccione. In crescita il settore maschile dove a mettersi in evidenza, in piscina e nel fondo, è in particolare Filippo Rinaldi.

“Siamo davvero felici di poter organizzare la nostra annuale festa nella nostra piscina Sciorba dove sfileranno sia i big sia le giovanissime leve societarie – afferma Mara Sacchi – E’ stata l’ennesima stagione da ricordare: dalle grandi performance di Alberto all’ascesa di Claudia, passando per i giovani emergenti nelle categorie Junior e per l’entusiasmo dei nostri Esordienti. Ringrazio tutto lo staff tecnico per il grande impegno profuso nel far crescere anche quest’anno tutto il nostro gruppo”

Gli ultimi 20 anni sono segnati dalla leadership del Genova Nuoto in campo regionale unitamente alla conquista di ben 73 ori, 46 argenti e 36 bronzi ai Tricolori di Categoria, 6 titoli assoluti con 5 primati italiani, 6 primati di categoria, 6 argenti e 7 bronzi assoluti. Genova Nuoto-MySport presente alle Olimpiadi di Tokyo, a due Olimpiadi giovanili, 3 Mondiali Assoluti e 2 Junior, 4 Europei Assoluti e 10 Junior, 3 Universiadi, 3 Giochi del Mediterraneo, 3 Gymnasiadi e 3 Coppa Comen.