Genoa-Fiorentina, Ballardini: Troppo timidi in zona gol

Ballardini commenta amareggiato la sconfitta del Genoa contro la Fiorentina al Ferraris.

“A parte le assenze, noi oggi dovevamo essere più bravi in fase offensiva e non lo siamo stati. Loro invece sono stati bravi nel venirci a prendere subito e nel farci sbagliare in fase di disimpegno, cosa rara per noi ma oggi è andata così. Bravi loro, poco bravi noi. Ma oggi il nostro vero errore è stato quello di non aver dato la sensazione, soprattutto nel primo tempo, di poter essere pericolosi. Siamo stati ordinati, concedendo poco ma per me il Genoa ha il dovere di provare a far male agli avversari. E oggi non lo abbiamo fatto”.