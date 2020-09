Continua imperterrito il lavoro del diesse Faggiano alla ricerca dei rinforzi giusti da consegnare al nuovo mister Maran.

Il reparto avanzato è stato quello maggiormente in difficoltà nella scorsa stagione e la volontà è di trovare un bomber che garantisca un certo numero di reti.

L’ultima voce riguarda l’attaccante del Parma Inglese che è ben visto dal diesse Faggiano. Il Grifone avrebbe offerto 15 milioni di euro più il cartellino di Favilli.

Ma non solo. Il Grifone sta lavorando per riportare sotto la Lanterna Antonio Sanabria, decisivo nel rush finale per la salvezza è tornato al Betis per fine prestito. Il paraguaiano spinge per tornare in rossoblu e sono attesi sviluppi.