Genoa e il Crotone, i precedenti con i Pitagorici

Il Crotone di mister Stroppa, vecchia conoscenza, sarà il primo avversario del Genoa nella Serie A TIM 20/21. I calabresi, freschi di promozione con il secondo posto ottenuto in cadetteria, non sono una novità nelle prime giornate di campionato. Alla voce ‘Serie A 2016/17’, al secondo turno, si legge Crotone-Genoa. Sul campo neutro di Pescara arrivò una vittoria (3-1) del Grifone a spese dei ‘padroni di casa’ che con un ex, Palladino, smarcarono allora il primo, storico gol in Serie A. Al ritorno fu 2-2. Nella stagione seguente il ‘Grifo’ calò un tris. Successo allo Scida e due volte al Ferraris (campionato e Coppa Italia), sempre con il punteggio di 1-0. ‘Un avvio stimolante’ l’ha definito mister Maran, pronto a iniziare il percorso sulla panchina del club più antico d’Italia.