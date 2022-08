Genoa, è fatta per il colpo Aramu dal Venezia

Il Genoa è sempre di più al fantasista del Venezia, Mattia Aramu, una delle sorprese dell’ultimo campionato di Serie A.

Le due squadre avrebbero già trovato l’accordo, mentre è ancora da discutere l’inserimento di alcune contropartite tecniche come Candela e Charpentier.

In ogni caso, l’ufficialità del trasferimento dovrebbe avvenire solo dopo il primo di match di campionato che vedrà confrontarsi (per beffa del destino) proprio Venezia e Genoa. Per il “Grifone” sarebbe un colpo molto importante e funzionale in vista dell’obiettivo principale: lasciarsi alle spalle la Serie B già a fine stagione.