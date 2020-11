Genoa, due giorni di riposo per la truppa rossoblù

Due giorni di riposo, incentrati su una pausa temporanea degli allenamenti, dopo un periodo di straordinari. Tra partite di campionato, Coppa Italia e recuperi, le ultime sono state settimane intense e dispendiose sul piano fisico e mentale. La sosta arriva al momento giusto. Non solo per sviluppare il lavoro in condizioni migliori, anche per recuperare energie, oltre che uomini, a partire da quelli che hanno completato, o sono in procinto di farlo, il programma di riabilitazione individuale per recuperare da infortuni. A partire dalla ripresa del torneo, se non insorgeranno complicazioni, il calendario proporrà un altro ciclo di ferro. Otto partite nello spazio di un mese.