Genoa, domani test amichevole contro Mignanego

Nella giornata di giovedì, seguendo le abitudini introdotte dallo staff tecnico di mister Prandelli, al Centro Sportivo Gianluca Signorini la squadra sosterrà un test amichevole, non di carattere ufficiale, con la rappresentativa del Mignanego, squadra dell’hinterland genovese che partecipa al campionato di Promozione. A tre giorni dalla sfida con la Lazio, il Grifone farà le prove generali per l’incontro a Marassi con il club capitolino, lanciatissimo verso la rincorsa a uno dei posti che garantiscono un piazzamento per la Champions League. L’inizio della partitella è fissato alle ore 15. Per volontà del tecnico Prandelli l’accesso all’impianto sarà aperto per il pubblico e gli operatori dell’informazione. In mattinata i giocatori sosterranno una sessione in preparazione.