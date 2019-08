Genoa, domani quinta uscita stagionale contro il Nantes

Un fine settimana di straordinari prima di tornare a Genova e tirare il fiato un paio di giorni. Il 7 agosto la squadra lascerà di nuovo la Liguria per trasferirsi in Emilia e celebrare, la sera seguente, il centenario della Reggiana (Audace Reggio) al MIrabello. Salvo contrordini la squadra si fermerà in zona sino all’11 del mese. Domani invece il Grifone sosterrà la quinta uscita stagionale allo Stade de la Beaujoire contro il Nantes. Il primo dei due test match (l’altro domenica con il Bordeaux) che sanciranno la fine del ritiro in Francia. I “canarini” vengono dalla prova brillante con gli spagnoli dello Sporting Gijon, piegato dalla velocità delle frecce in attacco. L’inizio è fissato alle ore 20.