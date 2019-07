Genoa, domani la partenza per il raduno di Francia

Agli sgoccioli il mini-riposo per il team. Mister Andreazzoli ha convocato per mercoledì i giocatori al Tower per il pranzo, prima del trasferimento all’aeroporto per il charter diretto in Bretagna.

Il tempo di insediarsi nel nuovo ritiro e poi a piedi, data la vicinanza con il centro sportivo, la truppa si presenterà in campo per la prima sessione in Francia. Una delegazione del club, guidata dal resp. marketing, social media e innovation, Daniele Bruzzone, è da ieri a Dinard per un sopralluogo logistico e per limare gli ultimi dettagli prima dello sbarco della comitiva rossoblù nella seconda parte di ritiro.