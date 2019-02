Genoa, domani amichevole contro il Molassana

Proseguono i test di metà settimana, non di carattere ufficiale, contro squadre dilettantistiche del territorio per fare la gamba in vista degli impegni di campionato.

Giovedì al Centro Signorini sarà il Molassana Boero, fresco di centenario festeggiato nel 2018, a fare visita al team di Biraschi e compagni. I ragazzi di mister Scala partecipano al torneo di Eccellenza, l’incontro avrà inizio alle ore 15. Lo staff rossoblù ha disposto per la circostanza porte aperte per pubblico e operatori dell’informazione, per dare la possibilità a chi è interessato di seguire i lavori in presa diretta. Come avvenuto nei precedenti incontri, alla partitella dovrebbero partecipare alcuni elementi della Primavera, attesa tra una settimana dal derby che mette in palio punti salvezza.