Genoa, distanze percorse: Grifone sesto in serie A

Guanti e mascherine per uscire dalla bufera Covid che si era abbattuta a partire dalla partita di Napoli. Una trasferta da incubo iniziata male e finita uguale. Ora il Grifone lavora per fare uno scatto in avanti. Nella statistica della media chilometri per squadra, il Genoa occupa il sesto posto nel ranking della Serie A Tim, dopo essere uscito dalla curva della settima giornata. Un dato che può essere letto da varie angolazioni, al di là di quella oggettiva di un team che percorre parecchia strada (109,676 a incontro). Inter (110,63), Parma (110,6), Napoli (110,207), Cagliari (110,084) ed Hellas (110,034) precedono il Genoa che vanta il primatista assoluto, l’ennesimo talento scovato vicino e fatto crescere in casa, tra i 20 team in corsa (Nicolò Rovella con oltre 12km a partita).