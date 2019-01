Genoa, dirigenti attivi a Milano per incontri di mercato

Sono attivi su più tavoli i dirigenti del Grifone per imbastire le operazioni finalizzate a integrare l’organico alla voce nuovi acquisti per il presente e in ottica futuro.

In attesa dell’impulso che il presidente Preziosi fornirà la settimana prossima al ritorno dal viaggio all’estero per impegni di lavoro, il club sta tessendo la tela e tenendo caldi i contatti per finalizzare gli obiettivi individuati sul mercato. L’intenzione è mettere a disposizione del tecnico Prandelli, attualmente in Spagna con la squadra per il ritiro invernale, elementi funzionali a interpretare i suoi dettami, tenuto conto della elasticità del mister che rappresenta un valore aggiunto. In questi giorni gli incontri in agenda a Milano e non saranno frequenti, per smussare gli angoli e puntare con decisione all’allestimento dell’organico che arriverà sotto il traguardo nel mese di maggio.