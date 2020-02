Genoa, contro la Lazio pubblico delle grandi occasioni

La missione salvezza, le ambizioni scudetto. Il periodo positivo delle squadre, anche se il Genoa continua ad avere l’acqua alla gola. E una sfida, sulla carta Davide contro Golia, che promette scintille vista la posta in palio da una parte e dall’altra. Ci sono tutti gli elementi affinché il match con la Lazio registri il pienone o quasi. Sono attesi almeno 25mila spettatori tra abbonati e paganti, oltre a un seguito importante di supporter ospiti, in arrivo da Roma, dal Lazio ma un po’ da tutte le regioni del centro e nord Italia. La prevendita, anche per il settore ospiti, è scattata oggi nelle ricevitorie Ticketone e su www.sport.ticketone.it : da martedì proseguirà pure nella rivendita ufficiale del Grifone in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19). Non esiste alcuna restrizione alla vendita. Le partite che si giocano la domenica alle 12:30 sono tra quelle che richiamano le affluenze migliori. Diversi club rossoblù, con sede fuori Genova, stanno organizzando pullman per raggiungere il capoluogo.

Prezzi base Genoa-Lazio (*Under 16) – Gradinata Sud e Settore 5: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro, Settore Ospiti: 20 euro.