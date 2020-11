Genoa, capitan Criscito rientrato alla base dalla Nazionale

E’ rientrato alla base Mimmo Criscito, come annunciato ieri dalla Figc, a causa del fastidio che gli avrebbe impedito di allenarsi e rendersi disponibile per le partite a cui sono attesi gli azzurri. E’ un raduno che risente delle problematiche riscontrate strada facendo, con il ct Mancini che da casa sta guidando le operazioni in teleconferenza. Una rinuncia dolorosa quella del capitano del Genoa, partito dopo il match con la Roma per raggiungere il ritiro insieme a Pellegrini, l’altro giocatore del Grifone precettato per la Nazionale maggiore, ma alla resa dei conti impossibilitato a sostenere una regolare attività in questi giorni.