Genoa, capitan Criscito: Ancora troppo lontana la salvezza

Ci sono il piede e la testa. La genoanità del capitano a gonfiare la vela del Genoa. Una vela, già. Assai utilizzata nelle tecniche e dagli equipaggi in mare. Viaggiamo nell’era dei catamarani che prendono il volo come aerei. La bandiera a bordo, il 4 sulla schiena, indica la direzione del vento. “Il traguardo della salvezza è un puntino lontano, troppe partite mancano e non ci resta che insistere. Con l’obiettivo di approcciare gli incontri con l’atteggiamento che ci sta caratterizzando” la sintesi di Mimmo Criscito a Telesport-ru. “E’ stata una prima parte di campionato difficile, in mezzo a un mare di difficoltà. Mister Ballardini trasmette tanto. Con le parole, certo. Ma soprattutto con i fatti, la serietà e l’esempio”.