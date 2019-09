Genoa, caldo e spettacolo per il match con l’Atalanta

Aggiungi un posto a tavola. E’ il caldo con il fischio d’inizio alle 12:30, sebbene domenica sia data in arrivo qualche nuvola, il commensale in più al banchetto della terza partita del ‘Vecchio Balordo’. Una variabile anche per i mister e, se la temperatura lo suggerisse, per gli ufficiali di gara pronti a varare, a metà tempo, il “cooling-break” per consentire ai giocatori di rinfrescarsi com’è avvenuto nei turni precedenti. Già. I tempi in cui era una prassi, decine di anni fa, proibire ai giocatori di abbeverarsi durante gli allenamenti o, peggio ancora, le partite, se ne sono andati lasciando ai posteri curiosi aneddoti.