Genoa, Cajic nel mirino del Grifone

Il Genoa inizia a valutare giocatori, in attesa di un’eventuale ripresa della serie A. Secondo voci provenienti dalla Turchia, Aldin Cajic sarebbe nel mirino del club rossoblù.

Il centrocampista dell’Istanbulspor, classe 1992, è di origine bosniaca, è in Turchia dal 2017 e ha un contratto per altre due stagioni. La retrocessione in seconda divisione, con le sue buone prestazioni lo hanno convinto a valutare offerte. Sono diversi i club interessati, anche per la sua valutazione di circa 500 mila euro: ci sono diverse società della massima serie turca che alcuni club olandesi e belgi.

Per ora sono solo voci ma a breve le trattative potrebbero essere imbastite velocemente.