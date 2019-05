Genoa-Cagliari, Biraschi: Abituati a combattere

Stringendo i denti il vice-capitano Davide Biraschi è stato protagonista di una prova generosissima. In settimana aveva accusato qualche problema. All’appello ha risposto presente lasciando il campo solo quando stremato dai crampi. “Sono convinto che ne verremo fuori. Siamo abituati a soffrire e non ci tiriamo indietro sul più bello. Questo è un punto che vale per la classifica, il morale, l’ambiente. Il periodo difficile richiede un grande dispendio di energie, fisiche e nervose. Non meritiamo questa posizione in cui siamo piombati a causa di un susseguirsi di episodi che sono girati contro. I nostri tifosi sono stati il dodicesimo uomo, una spinta in più. Se abbiamo lottato sino all’ultimo è stato anche grazie a loro. Ora prepareremo la partita di Firenze senza paure come deve essere”.