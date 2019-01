Genoa, buon test per i nuovi contro il Multedo

Buone indicazioni per mister Prandelli dal test con il Multedo (17-0) disputato oggi al ‘Signorini’.

Una partitella non di carattere ufficiale, seguita sugli spalti da un centinaio di spettatori. Nel tabellino dei marcatori spicca la cinquina realizzata nel primo tempo da Sanabria, a segno nell’esordio vittorioso di Empoli. In gol tra i neo arrivati pure Radovanovic con una conclusione dalla distanza e il giovane Schafer. Nella ripresa sono entrati diversi elementi della rappresentativa Primavera. In rete pure Pandev, Dalmonte (2), Gunter, Szabo (2), Karic (2), Verona e Cleonise. Prima uscita per Lerager tra i rossoblù, in campo con la terza divisa e il portiere Marchetti a difendere la porta degli avversari. Parte del gruppo non ha partecipato all’incontro, svolgendo lavoro atletico in palestra con i preparatori e poi esercitazioni sul sintetico sotto le direttive del collaboratore tecnico Murgita. Giovedì è prevista una sessione a porte chiuse.