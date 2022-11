Genoa, Blessin sulla graticola: Andreazzoli in pole position

Il Genoa perde al Curi e, nonostante il terzo posto in classifica, sono ore calde dopo quattro partite in cui sono arrivati solo due punti.

Dopo il ko con il Perugia ultimo in classifica e quattro partite senza vittoria, la panchina di Alexander Blessin è sempre più a rischio: entro domani la decisione definitiva sull’eventuale esonero del tecnico tedesco, arrivato in rossoblù lo scorso gennaio. In caso di ribaltone è in pole Aurelio Andreazzoli ma non è l’unica opzione sul tavolo.

Il Genoa è attualmente al terzo posto, dietro Frosinone e Reggina. Nelle prossime due gare affronterà Cittadella e SudTirol al Ferraris.