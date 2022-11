Vetrine d’Artista a Savona, espone Sabina Giacone

Vetrine d’Artista, espone Sabina Giacone: sede Banca Carige, ex Carisa, corso Italia a Savona

Periodo: Dal 6 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023

Inaugurazione:/apertura espositiva: 6 dicembre 2022, ore 10

Curatore: Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

Artista di rara sensibilità e raffinata tecnica sia nell’uso della difficile competenza dell’acquerello (non a caso fa parte dell’Associazione “Le Signore della Pittura” di Mondovì, particolarmente versate nella tecnica dell’acquerello assieme al loro Maestro Prof. Roberto Andreoli), sia nello studio e realizzazione delle icone moderne, seguendo i dettami del maestro Giuseppe Bottione di cui è allieva. Versatile, quindi, tra lo studio e la riflessione sulla natura, la quotidianità (si ricorda la sua partecipazione particolarmente apprezzata alla mostra “L’acqua battezza un silenzio eterno e vivo, un incantesimo”, ad Osiglia (Savona) dal 27 giugno 2015 al 30 agosto 2015) e l’affinata riflessione sulle tematiche religiose quale ponte di civiltà condivisa tra Oriente e Occidente, grazie alla realizzazione di icone moderne. In tali opere simbolismo ed immagine ideale si fondono con la musicalità dei colori e con una tavolozza del tutto personale, come ha dimostrato partecipando alla mostra svoltasi dal 2 al 12 giugno 2022 presso il Palazzo delle Azzarie, in frazione Santuario di Savona. Molto sensibili e ricchi di pathos i suoi acquerelli come quello esposto nella mostra “Parolarte, omaggio alla Liguria” che si è svolta a Villa Barili a Carcare a ottobre 2022 e, poi, a novembre a Palazzo Nervi a Savona: tutte occasioni dove la Giacone ha dimostrato estro, talento, rara capacità tecnica e costante studio e tenace applicazione.

Associazione “R. Aiolfi” no profit, Savona