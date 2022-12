Genoa, Blessin sotto pressione: Ranieri l’alternativa clamorosa

Sempre in bilico Blessin nonostante continui a guidare l’allenamento del Genoa al Signorini di Pegli in questo inizio settimana.

Nella giornata odierna, infatti, è proseguito il colloquio tra proprietà e dirigenza, convinte che l’esonero del tedesco possa dare una scossa alla squadra. In tal senso, la decisione potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore.

Dopo gli accostamenti di Bjelica e Semplici, il nuovo profilo in lizza sarebbe Claudio Ranieri, che nel recente passato ha guidato l’altra sponda di Genova in Serie A. L’allenatore testaccino sarebbe molto gradito per via dell’esperienza e della comprovata capacità di porre rimedio alle situazioni più difficili.