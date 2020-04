Genoa, Behrami: Voglio chiudere qui la mia carriera

E’ tornato al suo Genoa, dove è cominciato tutto, per poterlo aiutare nella corsa salvezza con la sua dose di grinta e fosforo in mezzo al campo.

Valon Behrami parla del ritorno al Genoa e la voglia di terminare la carriera in Liguria.

“La chiamata del presidente Preziosi ha rappresentato un momento incredibile: il Genoa era un desiderio che avevo da tempo dentro di me, ma mi ripetevo che mai avrei avuto la fortuna di poter, diciamo così, “chiudere il cerchio” dove la mia carriera era iniziata”, ha ammesso il classe 1985. “A settembre avevo lasciato il Sion: scelta coraggiosa ma piena di incertezze. Ero solo sicuro di avere ancora voglia, fame, passione per rimettermi in gioco come ho sempre fatto nel corso della mia carriera da giocatore. Qui più che una rivincita l’ho vissuta come quella sfida che ti riaccende come persona. E il sogno più romantico è finire dove tutto ha avuto inizio“.