Genoa, Aramu: Grande soddisfazione la promozione in A

Aramu non tiene la sua gioia per la promozione del Genoa in Serie A.

“Grandissima soddisfazione la promozione. Era l’obiettivo che mi ero prefissato ad inizio stagione, con il mio procuratore, aiutare a riportare il Genoa dove merita di stare, perchè una società con questa storia e di questa caratura non può che stare in Serie A. Era impossibile dire di no ad una squadra del Genoa e sono contento di questo percorso”.

“Voglio fare sicuramente di più dal punto di vista dei numeri. Si può fare sempre meglio, negli anni precedenti ho portato sempre numeri migliori. L’obiettivo principale però era quello di tornare in Serie A tutti insieme ed era la cosa principale, messa davanti a tutto. Adesso il livello si alza, io spero di riproporre i numeri che ho offerto con il Venezia, spero di riportarli anche qui al Genoa”.