Genoa, aperta prevendita per la sfida contro il Milan

È aperta, fino a martedì 30 ottobre alle ore 19, la prevendita per Milan-Genoa, recupero della prima giornata, in programma mercoledì 31 ottobre alle ore 20:30.

Il prezzo del Terzo Anello Verde (ingressi riservati N. 4, 5 e 6), adibito a Settore Ospiti è di € 25 + diritti di prevendita (I bambini sotto i 7 anni entrano gratuitamente, sino a esaurimento dei posti disponibili, ritirando un tagliando direttamente al tornello). I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita TicketOne e online sul sito ufficiale di AC Milan e sul sito di TicketOne.

L’acquisto e l’accesso allo stadio non sono consentiti ai residenti nella provincia di Genova non titolari di Tessera del Tifoso. E’ pertanto obbligatorio presentare un documento d’identità in corso di validità e la Tessera del Tifoso (Dna Genoa o Our Way) Il giorno della gara non saranno in vendita i titoli di accesso del settore ospiti e inoltre, ai residenti nella regione Liguria, non titolari di Tessera del Tifoso, non sarà venduta alcuna tipologia di tagliando.