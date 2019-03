Genoa, aperta la prevendita per Parma

E’ iniziata la prevendita per la trasferta di Parma, aperta ai non titolari di Dna Genoa, nei punti vendita Ticketone e on-line sul sito www.ticketone.it. I tagliandi settore ospiti per l’anticipo allo stadio Tardini, in programma sabato 9 marzo con fischio d’inizio alle 18, sono reperibili al prezzo di 30 euro (5 euro per gli Under 14) più diritti. Per l’acquisto e l’accesso allo stadio è obbligatorio presentare un documento d’identità. Alcuni club hanno allestito il viaggio in pullman e aperto le prenotazioni. Tra questi Amt e Figgi do Zena, Genoa Club Oregina, Red and Blue, Grifoneinside. Il termine della prevendita ospiti scade venerdì alle ore 19.