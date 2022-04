Genoa, aperta la prevendita per la sfida contro la Lazio

Per la partita del Genoa con la Lazio di domenica 10 aprile (ore 12:30), i biglietti sono acquistabili dalle 15 di ieri sul portale www.sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).

GREEN PASS: In considerazione delle normative anti Sars-CoV-2 in vigore, sole le persone munite di Green Pass Base possono accedere allo stadio (ritorno della capienza al 100%) per gli eventi sportivi.

PRIMA FASE – Da venerdì 1° aprile ore 15

Prelazioni Biglietti Gradinata Nord per Abbonati Gradinata Nord 2019/20

Vendita Libera Altri Settori

I biglietti di Gradinata Nord per gli abbonati di Gradinata Nord 2019/20 sono acquistabili in prelazione da venerdì 1° aprile (ore 15) e fino a martedì 5 c.m. al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate. In contemporanea ha inizio la vendita libera dei biglietti per gli altri settori (Distinti, Gradinata Sud, Tribuna).

Una volta selezionato l’evento Genoa-Lazio sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita a partire dalle ore 15 di lunedì 4 aprile, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, al prezzo di €20 intero e €10 under 16, più diritti di prevendita.

PREZZI

Tariffa Intera (*Ridotta Under 16)

Tribuna Superba: € 80

Tribuna Inferiore: € 39 (*20)

Distinti: € 18 (*9)

Gradinata Nord: € 9

Gradinata Sud: € 5

Promo Under 14 Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store

Per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto Under 14 omaggio nella Sud.

UNDER 16 nati dopo il 18/03/2006

ATTENZIONE: i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.

Il Genoa Cfc desidera rivolgere il più sentito ringraziamento alle Autorità istituzionali della città di Genova, nello specifico le figure del Sig. Prefetto, del Sig. Sindaco e del Sig. Questore, per aver reso possibile il mantenimento della partita nella data indicata, nonostante la concomitanza con altri eventi di pubblico interesse.

DIVERSAMENTE ABILI

I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un tagliando del settore Distinti 1° anello 101 e 108 (fino ad esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office di Via XII Ottobre 43r. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un tagliando al prezzo di 10€ per il medesimo settore. Alla persona diversamente abile è richiesto di presentarsi ai varchi d’ingresso munita dei seguenti documenti: Green Pass Base, Biglietto, Documento d’identità in corso di validità.

Modalità di accesso

Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità e al biglietto d’ingresso, il Green Pass Base con il QR Code per la lettura elettronica.

È obbligatorio inoltre indossare una mascherina di tipo almeno Ffp2.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass base i giovani sotto i 12 anni.