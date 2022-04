Pallanuoto, Recco-Brescia: il coach Sutko suona la carica

Non vale per la classifica, ma Pro Recco – Brescia mantiene il suo fascino intatto. Se poi si gioca alla “Ferro” di Recco, con la capienza al 100 per cento dopo oltre due anni di restrizioni, gli ingredienti per il solito grande spettacolo sono tutti sul tavolo.

La partita, valida per la sesta giornata del round Scudetto, inizierà alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta streaming su www.elevensports.com.

“Siamo primi matematicamente e già qualificati per i play off – afferma mister Sandro Sukno – ma stiamo preparando con cura la gara, sarà una sfida di alto livello contro una squadra che sta giocando davvero bene: a noi queste prove di alto livello servono in vista delle fasi finali. Mi aspetto che i ragazzi diano tutto quello che hanno, vogliamo vincere per dare una gioia ai nostri tifosi”.

Arbitreranno l’incontro Gomez e Schiavo. Il delegato sarà Salino.

I biglietti sono in vendita su www.etes.it, nei punti vendita Etes abilitati (elenco presente sul sito) tra cui la Pro Loco di Recco; inoltre sarà possibile comprarli direttamente in piscina dalle ore 13.

Cinque euro il costo del biglietto intero, due euro il ridotto per gli Under 12.