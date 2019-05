Genoa, aperta la prevendita per la sfida con il Cagliari

E’ iniziata questa mattina la prevendita per la partita con il Cagliari di sabato allo stadio Luigi Ferraris (ore 18).

I titoli di accesso a prezzi scontati sono acquistabili al Ticket Office del Genoa Museum and Store in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie del circuito Ticketone e on-line su ticketone.it. Non esiste alcuna limitazione alla vendita, nemmeno per il settore ospiti, non essendo necessaria la tessera del tifoso. E’ l’ultima gara casalinga per il Grifone nella Serie A Tim 2018/19. Questi i prezzi base dei titoli di accesso (*tariffa Under 16): Gradinata Sud 5 euro, Settore 5: 5 euro, Distinti: 10 euro (*5), Tribuna Inferiore Centrale: 50 euro (*25), Settore Ospiti: 20 euro(*10).