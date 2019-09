Genoa, Ankersen arrivato sotto la Lanterna

Da Malpensa a Villa Rostan nella serata di ieri. Dal Tower Hotel al SynLab nella mattina di oggi. Primi passi sotto la lanterna per Peter Ankersen (“Welcome to Genoa’s city and club”, “Thank you to all”), intercettato presso il polo di riferimento per visite e controlli medici. In mezzo ai turisti che affollano l’area del Porto Antico e fanno la fila per l’Acquario, a pochi metri dal Museo della Storia del Genoa, il neo difensore del ‘Vecchio Balordo’, in compagnia del medico sociale dott. Marco Stellatelli, ha avuto un assaggio della bellezza del capoluogo. Mercoledì farà poi conoscenza con mister Andreazzoli e i compagni prima dell’allenamento.

