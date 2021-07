Genoa, amichevole fissata il 31 luglio con il Mainz

Sabato 31 luglio, ore 17:30, Mewa Arena, Magonza. Giorno, orario, stadio e città dell’amichevole che il Genoa disputerà con lo Fsv Mainz 05, nell’ambito della preparazione pre-campionato. Un test di rilievo sulla strada che porta agli impegni ufficiali. Il Mainz, fondato nel 1905, dodicesimo nella Bundesliga 2020/21 e semifinalista nella Coppa di Germania 2008/09, negli anni Duenila ha collezionato quattro partecipazioni alle competizioni internazionali (1 Coppa Uefa, 3 Europa League). La prossima sarà la tredicesima partecipazione consecutiva alla massima serie. Il team è allenato dal coach danese Bo Svensson, ex difensore del Mainz, formatosi come allenatore nelle giovanili. Sulla panchina del club renano è stato a lungo Jürgen Klopp (2001-2008). Specifiche sull’eventualità di presenziare al match per il pubblico saranno comunicate in seguito.