Genoa, accoglienza trionfale per Pandev a Pegli

Club, mister, staff, compagni e tifosi. Un’accoglienza trionfale per Goran Pandev, ricongiuntosi al team nella sessione effettuata domenica al Centro Signorini, dopo il ritorno anticipato in Italia. Niente Nations League per l’attaccante macedone. Meglio cavalcare l’ondata di affetto collettiva e, con l’umiltà che gli è propria, rimettersi al lavoro con il Grifone. Il gol qualificazione per l’Europeo basta e avanza per il momento. “Ringrazio tutti per le dimostrazioni che sto ricevendo. Mi hanno fatto particolarmente piacere i messaggi dei nostri supporter”. Lavoro personalizzato per lui e, per la squadra, un’altra seduta di spessore incentrata sull’ennesima partita della settimana. Tra pomeriggio e sera, gli impegni dei giocatori aggregati alle Nazionali. Lunedì è prevista una giornata di riposo.