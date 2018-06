Genoa, 9 luglio la partenza per Neustift

Nella valle del calcio. Per il tredicesimo anno non consecutivo il Genoa svolgerà a Neustift in Stubaital, con partenza il 9 luglio salvo contrordini, la prima parte di preparazione estiva.

Una sorta di seconda casa ormai per il club più antico in Italia. Il primo a mettere le tende in questa località rinomata nel cuore delle Alpi. Le nazionali di Spagna, Francia, Russia, Corea del Sud. La Slovenia adesso prima del Mondiale. Club come Ajak, Spartak Mosca, Dinamo Dresda, Stoccarda, Feyenoord, Karlsruhe, Eintracht. Sono state numerose le selezioni, e i club, ad aver allestito nella valle dello Stubai il campo base, con strutture all’avanguardia, un’accoglienza fuori dal comune e standard organizzativi messi sempre meglio a fuoco dal consorzio turistico. Sentieri, gite, escursioni, attività. In un contesto ricco di bellezze paesaggistiche e nuove attrattive.