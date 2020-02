Genoa, 22 i convocati di Nicola per il Dall’Ara

Ultima sgambata nel nuovo centro sportivo ‘Signorini’, presentato ieri ai media e in attesa dell’apertura al pubblico (“Vogliamo che la nostra gente torni a essere vicina a noi in settimana” ha detto mister Nicola in conferenza), per la squadra partita per l’Emilia nel pomeriggio a bordo della Freccia Rossoblù. Lo staff ha rifinito la preparazione da programmi e accolto il portiere Ichazo, al primo allenamento con i nuovi compagni. Tattica e addestramenti, palle inattive e conclusioni in porta. Da segnalare il ritorno di Zapata tra i convocati. Questi i ventidue grifoni selezionati per la trasferta di Bologna: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 19 Pandev, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.